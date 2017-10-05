Тринадцать команд вновь возьмут старт в баскетбольной Единой лиге ВТБ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Чемпионат Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует в четверг двумя матчами в Казани и Химках. В предстоящем сезоне победитель лиги и чемпион России определится в "финале четырех", матчи которого пройдут с 8 по 10 июня.
Второй год подряд в Единой лиге ВТБ выступят 13 команд из пяти стран. Главными фаворитами сезона вновь будут финалисты прошлого розыгрыша ЦСКА и "Химки", которые представят Россию в Евролиге. За победу в чемпионате России также поборются "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Локомотив- Кубань" из Краснодара, казанский УНИКС, красноярский "Енисей", "Нижний Новгород", саратовский "Автодор" и пермская "Парма".
В Единой лиге ВТБ также выступят казахстанская "Астана", латвийский ВЭФ из Риги, эстонский "Калев" из Таллина, белорусский "Цмоки-Минск". На предварительной стадии команды сыграют в два круга. Регулярный чемпионат стартует в четверг матчами между УНИКСом и "Зенитом", а также "Химками" и "Цмоки-Минском", тогда как сильнейший клуб страны ЦСКА свой дебютный матч проведет в пятницу в гостях против "Енисея".
Восемь лучших команд по итогам 24 туров выйдут в 1/4 финала, где определятся участники "финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года. Эта формула предоставит конкурентам дополнительные возможности опередить ЦСКА в борьбе за чемпионство. "Химки" во главе с лидером сборной России Алексеем Шведом готовы дать бой армейцам, что подтвердил традиционный предсезонный турнир за Кубок Гомельского в Москве, где в финале "Химки" победили ЦСКА со счетом 84:77.
Второй раз в истории пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ, он запланирован на 17 февраля в Санкт-Петербурге в том же формате, что и первая встреча, которая состоялась прошлой зимой в Сочи, где встретились команда российских игроков против легионеров. В феврале в Сочи российские звезды победили со счетом 131:121.
Единая лига ВТБ была образована в 2008 году, когда в Москве прошел промо-турнир с участием сильнейших клубов страны, завершившийся победой ЦСКА. За восемь следующих розыгрышей ЦСКА лишь раз отдал титул, в 2011 году в финальном матче в Казани уступив "Химкам".
С сезона-2013/14 Единая лига ВТБ имеет статус открытого чемпионата России, где последние 15 лет титул неизменно выигрывал ЦСКА. С 1992 года армейцы не стали чемпионами России лишь дважды - в 2001 и 2002 годах, когда побеждал пермский "Урал-Грейт".