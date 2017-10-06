Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" пропустил 10 шайб в матче НХЛ с "Чикаго"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб "Питтсбург" со счетом 1:10 уступил "Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (7-я минута), Брэндон Саад (8, 10, 46), Ник Шмальтц (8, 31), Патрик Шарп (18), Патрик Кейн (24), Рихард Паник (30) и Брент Сибрук (54). У "Питтсбурга" отличился Фил Кессел (23). Самым результативным игрком встречи стал Хартман, набравший 5 очков (1 гол + 4 передачи).

"Чикаго" пятым клубом в истории лиги и первым - за 28 лет, сумевшим забросить 10 шайб в стартовом матче сезона. Предыдущим клубом был "Калгари", который 5 октября 1989 года обыграл "Детройт" со счетом 10:7 в первом матче сезона-1989/90.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 14 минут, успев отметься результативной передачей, а также нанести три броска, провести два силовых приема, получить удаление за задержку соперника руками и заработать показатель полезности "-3". В свою очередь, российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов также отметился результативной передачей за 18 минут 44 секунды на площадке. В его активе также один бросок по воротам "Питтсбурга".

В следующем матче в ночь на воскресенье "Питтсбург" дома сыграет против "Нэшвилла", а "Чикаго" на своей площадке встретится с "Коламбусом".