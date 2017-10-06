Нагорный: ошибка на перекладине лишила гимнаста Белявского золота ЧМ в личном многоборье

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Россиянину Давиду Белявскому было по силам выиграть финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском многоборье, если бы не ошибка на заключительном снаряде - перекладине. Таким мнением с журналистами поделился напарник Белявского по национальной команде Никита Нагорный.

Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в пол балла перед последним снарядом. Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431).

"Очень обидно, что Давид сегодня допустил такую ошибку на перекладине, - признался Нагорный. - Мог быть чемпионом мира в многоборье, ведь у нас же 10 лет нет медалей в многоборье на чемпионатах мира после Рязанова".

Юрий Рязанов выиграл бронзу чемпионата мира в личном многоборье в 2009 году. В 1999 году лучшим многоборцем мира стал другой россиянин Николай Крюков.