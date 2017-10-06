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Алфосов: российский гимнаст Нагорный в финале ЧМ выглядел лучше, чем в квалификации

Спорт
6 октября, 7:43 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 6, октября. /ТАСС

Нагорный занял 10-е место в личном многоборье на чемпионате мира в Монреале

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МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Гимнаст Никита Нагорный, занявший 10-е место в личном многоборье на чемпионате мира в Монреале, в финале выглядел лучше на снарядах, чем в квалификации. Об этом сообщил журналистам старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

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Российский гимнаст Никита Нагорный, занявший десятое место по итогам личного многоборья на чемпионате мира в Монреале, сразу после окончания соревнований в беседе с журналистами признался, что имел все шансы выиграть медали в этой гимнастической дисциплине, но этому ему помешали, в том числе, и недостаточные технические настройки перекладины, на которой он допустил серьезные ошибки, помешавшие бороться за награды.

"Я находился в момент подготовки Нагорного к выступлению на перекладине не очень близко к спортсмену, - заметил Алфосов. - Перекладину готовили его личный наставник и тренер сборной России. Я уверен, что все было сделано грамотно. Такое бывает у спортсменов, допустивших ошибки, когда они пытаются свою неудачу свалить на кого-то другого".

"Но я доволен выступлением Никиты в финале, он сегодня выглядел значительно лучше, чем в квалификации, - продолжил тренер. - Он прошел непростой период акклиматизации. Да, он не справился с перекладиной, где допустил две технические ошибки. Он находится в самом расцвете сил, и мы вправе ожидать от него в дальнейшем хорошего результата".

Чемпионат мира завершится 8 октября.

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