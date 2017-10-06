Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологии

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Гимнаст Давид Белявский, являвшийся основным претендентом на победу перед заключительным снарядом гимнастического многоборья на чемпионате мира в Монреале, допустил падение на перекладине из-за психологических проблем. Своим мнением с журналистами поделился старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в пол балла перед последним снарядом.

"Мне очень сложно ответить на вопрос, почему Давид совершил ошибку на перекладине, - признался Алфосов. - Я склонен думать, что причину неудачи следует искать в психологии. Белявский всегда очень уверенно выступает на перекладине и ошибку допустил при исполнении давно освоенного элемента. Для него все случившееся тоже стало шоком".

"Почему дело в психологии? Давид после замечательного выступления на пятом снаряде [брусьях] оторвался от преследователей 0,5 балла и понимал, что медаль чемпионата мира очень близка, - продолжил тренер. - Но это спорт, своей непредсказуемостью он и интересен для зрителей. Сегодняшний турнир многоборцев удался, борьба шла за каждую десятую балла".

"Белявский - боец, которого не сможет сломать неудача"

Алфосов также добавил, что ошибка на заключительном снаряде в финале многоборья никак не отразится на выступлении Белявского в финалах отдельных видов в субботу и воскресенье.

"Сегодняшняя обидная ошибка не скажется на выступлении Давида в отдельных видах гимнастического многоборья, - считает Алфосов. - Да и не может сказаться потому, что мы в сборной команде воспитываем бойцов, которые готовы бороться на любом уровне. Никакие невзгоды не должны выбивать из колеи, потому что это спорт, где никто не имеет права на еще одну попытку".

Белявский квалифицировался в финалы ЧМ в упражнениях на перекладине, на коне и на параллельных брусьях.

Чемпионат мира завершится 8 октября.