Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологии

Спорт
6 октября, 7:17 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 6, октября. /ТАСС

Давид Белявский, лидировавший в финале перед заключительным снарядом, занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале

Поделиться
Материал из 1 страницы
Давид Белявский во время упражнения на перекладине

Давид Белявский во время упражнения на перекладине

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Гимнаст Давид Белявский, являвшийся основным претендентом на победу перед заключительным снарядом гимнастического многоборья на чемпионате мира в Монреале, допустил падение на перекладине из-за психологических проблем. Своим мнением с журналистами поделился старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в пол балла перед последним снарядом.

Смотрите также

Нагорный: ошибка на перекладине лишила гимнаста Белявского золота ЧМ в личном многоборье

Гимнаст Нагорный считает, что имел все шансы побороться за медали ЧМ в многоборье

Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМ

Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастике

"Мне очень сложно ответить на вопрос, почему Давид совершил ошибку на перекладине, - признался Алфосов. - Я склонен думать, что причину неудачи следует искать в психологии. Белявский всегда очень уверенно выступает на перекладине и ошибку допустил при исполнении давно освоенного элемента. Для него все случившееся тоже стало шоком".

"Почему дело в психологии? Давид после замечательного выступления на пятом снаряде [брусьях] оторвался от преследователей 0,5 балла и понимал, что медаль чемпионата мира очень близка, - продолжил тренер. - Но это спорт, своей непредсказуемостью он и интересен для зрителей. Сегодняшний турнир многоборцев удался, борьба шла за каждую десятую балла".

"Белявский - боец, которого не сможет сломать неудача"

Алфосов также добавил, что ошибка на заключительном снаряде в финале многоборья никак не отразится на выступлении Белявского в финалах отдельных видов в субботу и воскресенье.

"Сегодняшняя обидная ошибка не скажется на выступлении Давида в отдельных видах гимнастического многоборья, - считает Алфосов. - Да и не может сказаться потому, что мы в сборной команде воспитываем бойцов, которые готовы бороться на любом уровне. Никакие невзгоды не должны выбивать из колеи, потому что это спорт, где никто не имеет права на еще одну попытку".

Белявский квалифицировался в финалы ЧМ в упражнениях на перекладине, на коне и на параллельных брусьях.

Чемпионат мира завершится 8 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по спортивной гимнастике-2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
3
Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром
4
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама