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Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Спорт
6 октября, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Российский нападающий забросил три шайбы в победном матче с "Оттавой"

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Molly Riley

ТАСС, 6 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу "Вашингтон" в гостях победил "Оттаву" по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал хет-трик, который стал 19-м в его карьере в НХЛ. Кроме того, он стал автором первой шайбы среди российских хоккеистов на старте сезона.

Второй звездой дня признан форвард "Чикаго" Брэндон Саад, он также забросил три шайбы, которые помогли его команде разгромить действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург" со счетом 10:1. Третьим в списке лучших игроков дня стал голкипер "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, отразивший все 35 бросков в матче с "Филадельфией" (2:0).

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