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Олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Снайдер выступят на турнире имени Ивана Ярыгина

Спорт
6 октября, 10:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Последний раз спортсмены противостояли друг другу в финале чемпионата мира, который прошел в августе в Париже, американец победил россиянина, выступавшего в новом для себя весе - до 97 кг

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Российский борец Абдулрашид Садулаев (слева) и американец Кайл Снайдер

Российский борец Абдулрашид Садулаев (слева) и американец Кайл Снайдер

© AP Photo/Christophe Ena

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Противостояние олимпийских чемпионов по вольной борьбе россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера может состояться на турнире имени Ивана Ярыгина, который пройдет в январе в Красноярске. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что американская команда подтвердила свое участие в соревнованиях.

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Садулаев и Снайдер последний раз противостояли друг другу в финале чемпионата мира, который прошел в августе в Париже. Американец одержал победу над россиянином, который впервые выступал на турнире в новой для себя весовой категории (до 97 кг).

"Прекрасно, что выступят наши братья по борцовскому ковру из США, в числе которых есть и спортсмен такого уровня [Снайдер]. В прошлый раз они тоже выступали на турнире, и оценки американской команды были восхитительные", - сказал Мамиашвили.

"Спортсмен такого уровня станет украшением турнира, а что касается возможного поединка [Садулаева и Снайдера], то победит сильнейший", - добавил он.

Оба борца являются олимпийскими чемпионами 2016 года, россиянин победил в весовой категории до 86 кг, американец стал сильнейшим в весе до 97 кг. Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович назвал их схватку на чемпионате мира в Париже историческим событием для спортивной борьбы.

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