Бушманов: молодежная сборная РФ могла забить австрийцам больше, но подвела реализация

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу могла забить команде Австрии больше голов, но подвела реализация. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Евгений Бушманов.

В пятницу молодежная сборная России в третьем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года на своем поле обыграла команду Австрии со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 27-й минуте забил полузащитник "Рубина" Рифат Жемалетдинов. Встреча прошла на стадионе "Октябрь" в Москве.

"Сегодня получился довольно сложный матч. Погода и состояние поля внесли определенные коррективы в нашу игру, в начале матча было тяжело почувствовать поле. На протяжении матча мы имели множество моментов и могли забить австрийцам больше, но подвела реализация. Сейчас самое главное, что удалось обойтись без травм, это очень важно перед следующим матчем с командой Сербии", - сказал Бушманов.

После матча с командой Австрии россияне поднялись на первое место в турнирной таблице 7-й группы отборочного раунда чемпионата Европы, набрав семь очков. Следующий матч сборная России сыграет в гостях против команды Сербии. Встреча состоится 10 октября.