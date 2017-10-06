Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболу

АДЛЕР, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил спортивно-оздоровительный комплекс Sport Inn в Сочи, где готовится к соревнованиям российская сборная по пляжному волейболу, и пообщался со спортсменами.

Экскурсию для президента провел председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он рассказал, что комплекс, в котором появились дополнительные объекты, помимо спортсменов, часто посещают туристы. Здесь также недавно был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, который расположен на его территории.

Президент понаблюдал за тренировкой российской сборной по пляжному волейболу, в которой участвовали, в частности, 20-летние чемпионки Европы и серебряные призеры чемпионата мира по пляжному волейболу. После тренировки президент кратко пообщался со спортсменками и отметил, что чемпионкам составили достойную конкуренцию их коллеги по сборной. "Я вам желаю успехов, у вас очень красивый вид спорта, он классический и пляжный", - сказал президент и отметил, что этот вид спорта очень зрелищный.

Глава государства также рассказал, как наблюдал за соревнованиями по волейболу в Калининграде. "На меня это произвело очень сильное впечатление. Ребята брали подачи прямо с паркета. Я просто рот открыл", - сказал президент.

После игры Путин поинтересовался у спортсменов, как им удается брать такие подачи, на что один из них ответил: "Работа такая".

Спортивный комплекс

В ходе визита в спорткомплекс президент также осмотрел гостиницу и поинтересовался, хватает ли номеров для спортсменов. Как пояснили главе государства, гостиница, состоящая из 50 номеров, имеет максимальную вместимость 120 человек, но в ближайшее время планируется построить дополнительный корпус.

На территории также расположен банный комплекс с русской баней и хамамом, сауной, открытым 25-метровым бассейном, двумя детскими бассейнами, фитнес-центром и тренажерным залом, процедурным комплексом на восемь физиотерапевтических кабинетов, современными апартаментами. Стадион для пляжного волейбола со стационарными трибунами на 400 мест, вместимость которого может быть увеличена до 1500, три игровых корта, универсальная площадка с освещением включены в спортивно-оздоровительный комплекс.

"Здесь все очень достойно сделано, и есть, где заниматься и к чему стремиться", - сказал президент, пожелав спортсменам добиваться успеха.