СМИ: Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение £1,45 млн

ТАСС, 7 октября. Бывший аргентинский футболист Диего Марадона подаст в суд на своих дочерей Далму и Джанинну за то, что они перевели £1,45 млн с его счета в банк в Уругвае без его ведома. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание отмечает, что 56-летний аргентинец уже поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска. При этом сообщается, что в деле может быть замешана мать Далмы и Джанинны и бывшая жена Марадоны Клаудия Вильяфане, которую экс-футболист также обвинял в хищении у него $9 млн в 2015 году.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 по август 2006 года он являлся вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра".