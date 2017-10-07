"ТСК-Таврия" разгромил "Кафу" в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Симферопольский клуб "ТСК-Таврия" на своем поле разгромил со счетом 7:0 "Кафу" из Феодосии в перенесенном матче 14-го тура чемпионата Крыма по футболу.

В составе хозяев мячи на счету Алексея Сторожука (35 и 62 минуты), Роллана Погорельцева (57) Антона Монахова (62), Антона Пенчелюзова (88) и Андрея Кузьменко (90).

14-й тур был перенесен с декабря 2017 года на октябрь. До этого в чемпионате было сыграно семь туров.

Лидер первенства "Евпатория" выиграла (3:2) на выезде у "Севастополя". Мячи в ворота хозяев поля забили Длявер Нуридинов (14), Александр Борщ (42), Евгений Харченко (89), у хозяев - Александр Жабокрицкий (69) и Сергей Ференчак (73). "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района выиграла в гостях у ялтинского "Рубина" - 3:0, отличились Денис Ситников (5), Яков Эрлих (19), Ленур Ахунов (89). Керченский "Океан" дома сыграл вничью (0:0) с "Кызылташем" из Бахчисарая.

В первенстве лидирует "Евпатория", набравшая 21 очка. Далее следуют "ТСК- Таврия" (17), "Севастополь" (16), "Крымтеплица" (12), "Океан" (11), "Кызылташ" (8), "Кафа" (3) и "Рубин" (2).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".