Роналдиньо сыграет за команду Кадырова в матче с ветеранами итальянского футбола

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо в матче с ветеранами итальянского футбола сыграет за российскую команду "Лидер", капитаном которой является глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Товарищеский матч "Лидера" и ветеранов итальянского футбола состоится в субботу на "Ахмат-Арене" в Грозном.

В составе команды ветеранов итальянского футбола сыграют Сальваторе Скилаччи, Марко Каспии, Фабрицио Раванелли. В команду "Лидер" вошли бывшие игроки сборной России Александр Филимонов, Виктор Онопко, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис и другие.