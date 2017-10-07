Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжкеСпорт 7 октября, 21:16
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеемПолитика 7 октября, 21:14
Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду ЛюксембургаСпорт 7 октября, 20:55
Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018Спорт 7 октября, 20:54
Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованыСпорт 7 октября, 20:52
КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКАСпорт 7 октября, 20:50
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"Политика 7 октября, 20:48
Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российскаяСпорт 7 октября, 20:43
Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКАСпорт 7 октября, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник Константин Рауш очень рад своему дебюту за сборную России по футболу. Об этом он сказал журналистам.
Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Рауш вышел на замену во втором тайме вместо Юрия Жиркова.
"Очень рад, что дебютировал, тем более мы выиграли. Тренер перед выходом на поле пожелал удачи, сказал, что надо делать - надо было действовать, как и Юрий Жирков, и не ошибаться", - рассказал Рауш.
"У южнокорейцев хорошая команда, быстро играет, особенно впереди. Важно, что и мы смогли реализовать свои моменты", - также сказал он.
Рауш получил паспорт РФ в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Несколько дней назад ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России.