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Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

Спорт
7 октября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Российская сборная обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2

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Игроки сборной России Константин Рауш (слева) и сборной Южной Кореи Ли Чун Ен

Игроки сборной России Константин Рауш (слева) и сборной Южной Кореи Ли Чун Ен

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник Константин Рауш очень рад своему дебюту за сборную России по футболу. Об этом он сказал журналистам.

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Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Рауш вышел на замену во втором тайме вместо Юрия Жиркова.

"Очень рад, что дебютировал, тем более мы выиграли. Тренер перед выходом на поле пожелал удачи, сказал, что надо делать - надо было действовать, как и Юрий Жирков, и не ошибаться", - рассказал Рауш.

"У южнокорейцев хорошая команда, быстро играет, особенно впереди. Важно, что и мы смогли реализовать свои моменты", - также сказал он.

Рауш получил паспорт РФ в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Несколько дней назад ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России.

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