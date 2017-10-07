Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник Константин Рауш очень рад своему дебюту за сборную России по футболу. Об этом он сказал журналистам.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Рауш вышел на замену во втором тайме вместо Юрия Жиркова.

"Очень рад, что дебютировал, тем более мы выиграли. Тренер перед выходом на поле пожелал удачи, сказал, что надо делать - надо было действовать, как и Юрий Жирков, и не ошибаться", - рассказал Рауш.

"У южнокорейцев хорошая команда, быстро играет, особенно впереди. Важно, что и мы смогли реализовать свои моменты", - также сказал он.

Рауш получил паспорт РФ в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Несколько дней назад ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России.