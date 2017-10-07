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Кокорин: концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной России

Спорт
7 октября, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Форвард национальной команды оценил свои действия в связке с нападающим Федором Смоловым

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Игроки сборной Южной Кореи Ким Юнь Квон и сборной России Александр Кокорин

Игроки сборной Южной Кореи Ким Юнь Квон и сборной России Александр Кокорин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Два пропущенных в концовке встречи мяча испортили впечатление от игры сборной России по футболу в матче с командой Южной Кореи. Об этом журналистам сказал нападающий российской сборной Александр Кокорин.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Гости забыли два мяча на 87-й и 90-й минутах.

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"В концовке мы немного расслабились, плюс они забили красивые голы: первый - со штрафного, во втором моменте мы за спину запустили. Давно такого не было, чтобы соперник забивал два автогола, хорошо, что забили быстро, нам это было только на руку, им это сломало всю игру. Два пропущенных в концовке мяча испортил весь тот азарт, который был во время матча. Наверное, 4:0 не по игре, но два гола в концовке испортили впечатление, лучше бы всего было 2:0", - поделился впечатлениями Кокорин.

Форвард оценил свои действия в связке с Федором Смоловым: "Хорошо игралось. Выполнил много черновой работы, много опускались, но старались и атаковать. Вроде неплохо, но есть, над чем работать".

На вопрос, не разочарован ли он тем, что не удалось забить, Кокорин ответил: "Больше рад, что провел на поле весь матч, потому что давно не играл за команду".

Во вторник, 10 октября, сборная проведет контрольную игру с командой Ирана на "Казань-Арене".

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