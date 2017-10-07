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Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российская

Спорт
7 октября, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Главный тренер корейской сборной отметил игру российских форвардов Александра Кокорина и Федора Смолова

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Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи по футболу будет работать над тем, чтобы стать такой же сильной сборной, как и российская. Об этом сообщил на пресс- конференции главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.

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"Как вы видели, хотя мы и проиграли, и были автоголы, мы старательно боролись до самого конца. Мы продолжаем совершенствоваться, готовиться и в дальнейшем, надеюсь, будем играть также сильно, как и сборная России", - поделился впечатлениями Син Тхэ Ён.

"В целом можно отметить очень хорошее физическое состояние российской команды; плюс она играла очень слаженно. Александр Кокорин сегодня показал очень хорошую физическую форму, наряду с Федором Смоловым был очень активен впереди. Он является очень опасным игроком", - также отметил специалист.

"В защите у нас были трудные моменты, которые привели к двум автоголам, и это нам надо исправить. С другой стороны, мы забили два ответных мяча. Мы будем повышать интенсивность игры в нападении", - сказал тренер сборной Южной Кореи.

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