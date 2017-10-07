Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российская

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи по футболу будет работать над тем, чтобы стать такой же сильной сборной, как и российская. Об этом сообщил на пресс- конференции главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче в Москве со счетом 4:2.

"Как вы видели, хотя мы и проиграли, и были автоголы, мы старательно боролись до самого конца. Мы продолжаем совершенствоваться, готовиться и в дальнейшем, надеюсь, будем играть также сильно, как и сборная России", - поделился впечатлениями Син Тхэ Ён.

"В целом можно отметить очень хорошее физическое состояние российской команды; плюс она играла очень слаженно. Александр Кокорин сегодня показал очень хорошую физическую форму, наряду с Федором Смоловым был очень активен впереди. Он является очень опасным игроком", - также отметил специалист.

"В защите у нас были трудные моменты, которые привели к двум автоголам, и это нам надо исправить. С другой стороны, мы забили два ответных мяча. Мы будем повышать интенсивность игры в нападении", - сказал тренер сборной Южной Кореи.