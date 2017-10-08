Серебряный призер ЧМ гимнаст Аблязин заявил, что выступал в Канаде без права на ошибку

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин, сумевший завоевать серебро чемпионата мира в упражнениях на кольцах, не имел на этом турнире права допускать ни одной ошибки, отчего решить задачу попадания на пьедестал оказалось значительно сложнее. Об этом он рассказал журналистам.

Аблязин, продолжающий восстановление после травмы ноги, на чемпионате мира в канадском Монреале выступал только на одном снаряде - на кольцах и занял второе место, пропустив вперед олимпийского чемпиона Элефтериоса Петруниаса из Греции.

"Это серебро досталось тяжело, поскольку я ехал сюда выступать на одном снаряде, это всегда тяжелее, чем когда у тебя есть запас из трех, - заметил Аблязин. - Один снаряд - один подход, права на ошибку нет. Получилось сработать безошибочно как в квалификации, так и в финале"

"Для того, чтобы стать здесь первым, нужно было приземлиться в доскок, - продолжил россиянин. - У нас с греком база одинаковая, исполнение одинаковое, соскок решил в его пользу. В будущем есть желание усложнить этот элемент, но пока это окончательно не решено".

Аблязин отметил, что уже в следующем сезоне будет способен выступать на нескольких снарядах.