СМИ: "Манчестер Сити" готов приобрести футболиста "Барселоны" Месси за €400 млн

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ТАСС, 8 октября. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" подготовило документы для трансфера нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает испанская газета AS.
По информации издания, сумма отступных составит €400 млн. Контракт футболиста сборной Аргентины с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18. За полгода до окончания контракта Месси получит право вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий не продлевает контракт с командой из-за неопределенной ситуации в руководстве клуба, связанной с возможным выдвижением вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.
В случае завершения сделки переход станет крупнейшим по сумме трансфера в истории футбола. Сейчас самым дорогим является переход бразильского нападающего Неймара. 3 августа он за 222 млн евро выкупил свой контракт у "Барселоны" и перешел во французский "Пари Сен-Жермэн".
Месси находится в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе команды он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза Лигу чемпионов.