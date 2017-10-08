Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Манчестер Сити" готов приобрести футболиста "Барселоны" Месси за €400 млн

Спорт
8 октября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Контракт футболиста сборной Аргентины с испанской командой рассчитан до конца сезона-2017/18

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/Alberto Estevez

ТАСС, 8 октября. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" подготовило документы для трансфера нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает испанская газета AS.

По информации издания, сумма отступных составит €400 млн. Контракт футболиста сборной Аргентины с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18. За полгода до окончания контракта Месси получит право вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий не продлевает контракт с командой из-за неопределенной ситуации в руководстве клуба, связанной с возможным выдвижением вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.

В случае завершения сделки переход станет крупнейшим по сумме трансфера в истории футбола. Сейчас самым дорогим является переход бразильского нападающего Неймара. 3 августа он за 222 млн евро выкупил свой контракт у "Барселоны" и перешел во французский "Пари Сен-Жермэн".

Месси находится в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе команды он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза Лигу чемпионов.

Смотрите также

Бартомеу: подписание контракта Месси с "Барселоной" откладывается из-за расписания игрока

СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млн

Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без Месси

Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
2
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
3
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама