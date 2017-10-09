МОК перепроверил 1195 проб с Олимпийских игр 2010 года

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ТАСС, 9 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверил 1195 проб из 1710, взятых во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"Из 1710 образцов мочи, взятых в Ванкувере в 2010 году, было проанализировано 70% (1195 образцов), в том числе образцы всех медалистов и всех российских спортсменов. Было обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода, все у одного спортсмена, принимается решение относительно его результата", - говорится в сообщении.
"Этот широкомасштабный повторный анализ является еще одной демонстрацией приверженности МОК борьбе с допингом и защите "чистых" спортсменов, - сказал глава МОК Томас Бах. - Программа повторного анализа проб с Игр-2010 была проведена в полном сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством и при поддержке заинтересованных сторон - международных федераций и экспертов".
Также отмечается, что МОК принял решение создать антидопинговую целевую группу, которая будет работать перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. В ее состав войдут представители международных федераций зимних видов спорта, а также члены национальных антидопинговых организаций Дании, Канады, Японии, Великобритании и США. "Цель группы - это не замена программы тестирования, а скорее выявление потенциальных пробелов в тестировании и предоставление рекомендаций соответствующим организациям для принятия необходимых корректирующих действий", - говорится в пресс-релизе.
После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов с 2008 года.