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Решение о будущем главного тренера ХК "Адмирал" объявят во вторник

Спорт
9 октября, 17:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Александр Андриевский возглавляет "Адмирал" с лета 2015 года

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Главный тренер ХК "Адмирал" Александр Андриевский

Главный тренер ХК "Адмирал" Александр Андриевский

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение о будущем Александра Андриевского на посту главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" будет объявлено 10 октября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Камил Гаджиев.

Андриевский возглавил "Адмирал" летом 2015 года. "Андриевский не покидал свой пост, этот вопрос находится в процессе обсуждения. Завтра я смогу сообщить более достоверную информацию. Вопрос о возможном сменщике будет обсуждаться на собрании владельцев команды", - сказал Гаджиев.

После 19 матчей "Адмирал" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.

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