Решение о будущем главного тренера ХК "Адмирал" объявят во вторник

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение о будущем Александра Андриевского на посту главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" будет объявлено 10 октября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Камил Гаджиев.
Андриевский возглавил "Адмирал" летом 2015 года. "Андриевский не покидал свой пост, этот вопрос находится в процессе обсуждения. Завтра я смогу сообщить более достоверную информацию. Вопрос о возможном сменщике будет обсуждаться на собрании владельцев команды", - сказал Гаджиев.
После 19 матчей "Адмирал" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.