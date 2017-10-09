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Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
9 октября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Спортсменка дебютировала на московском турнире в 2003 году

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 9 октября. Россиянка Светлана Кузнецова надеется хорошо выступить на предстоящем московском теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартует 14 октября. Слова спортсменки приводит пресс-служба соревнований.

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32-летняя Кузнецова является первой ракеткой России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь, хорошо выступить и в этом году", - сказала спортсменка.

Кузнецова дебютировала на московском турнире в 2003 году. В 2013 году вместе с австралийкой Самантой Стосур россиянка одержала победу в парном разряде. Два последних года она побеждала в одиночном разряде.

Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2004 года и Открытый чемпионат Франции - 2009). Также она выигрывала 17 турниров WTA в одиночном разряде.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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