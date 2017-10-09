Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 9 октября, 19:42
СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 годаСпорт 9 октября, 19:35
Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков на ЧМ-2018 начала работуСпорт 9 октября, 19:31
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛСпорт 9 октября, 19:19
Исследование: городам будущего потребуются новые стандарты строительстваСоциальная ответственность 9 октября, 19:17
Этичность применения искусственного интеллекта изучат в ВеликобританииСоциальная ответственность 9 октября, 18:59
В Елисейском дворце подтвердили намерение Макрона посетить РФ в 2018 годуМеждународная панорама 9 октября, 18:52
Госстройнадзор дважды судился с владельцем сгоревшего склада "Синдика" в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 18:51
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных командСпорт 9 октября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 октября. Россиянка Светлана Кузнецова надеется хорошо выступить на предстоящем московском теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартует 14 октября. Слова спортсменки приводит пресс-служба соревнований.
32-летняя Кузнецова является первой ракеткой России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь, хорошо выступить и в этом году", - сказала спортсменка.
Кузнецова дебютировала на московском турнире в 2003 году. В 2013 году вместе с австралийкой Самантой Стосур россиянка одержала победу в парном разряде. Два последних года она побеждала в одиночном разряде.
Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2004 года и Открытый чемпионат Франции - 2009). Также она выигрывала 17 турниров WTA в одиночном разряде.
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.