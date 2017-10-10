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Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином Сарсанией

Спорт
10 октября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Спортивный директор "Зенита" скончался 7 октября в возрасте 49 лет

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Константин Сарсания

Константин Сарсания

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Руководители "Зенита" и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) приехали на церемонию прощания со спортивным директором петербургского клуба Константином Сарсанией, которая проходит в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет. На церемонии присутствуют председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент "Зенита" Сергей Фурсенко, главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, бывший нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков, действующие игроки петербургской команды Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин и Миха Мевля, главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев, главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, советник президента Российского футбольного союза (РФС), президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший президент РФС Николай Толстых.

Сарсания работал спортивным директором петербургского клуба с мая 2017 года, а ранее занимал данную должность с 2006 по 2007 год. В 2008 году был назначен советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России, в сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА, а в 2008 году - Суперкубок УЕФА. С 2009 по 2010 год Сарсания был спортивным директором московского "Динамо".

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. С 2013 по 2017 год возглавлял литовский "Атлантас", дважды выиграв бронзу чемпионата Литвы.

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