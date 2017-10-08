Спортдиректор "Зенита" Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки

ТАСС, 8 октября. Спортивный директор санкт-петербургского "Зенита" Константин Сарсания, который скончался в субботу, будет похоронен 10 октября. Об этом на свой странице в Facebook сообщил бывший пресс-аташе сборной России по футболу Илья Казаков.

"Татьяна Сарсания, сестра Константина, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Костантином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25, около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Константин будет на кладбище Ракитки", - написал Казаков.

Сарсания скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Сарсания работал спортивным директором "Зенита" с мая 2017 года. Впервые он пришел в клуб в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России, в сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА, а в 2008 году - Суперкубок УЕФА.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский "Атлантас".