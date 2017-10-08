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Полтавченко: Сарсания сделал очень много для российского футбола

Спорт
8 октября, 14:41 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Спортивный директор ФК "Зенит" скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Сергей Петров/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Спортивный директор санкт- петербургского "Зенита" Константин Сарсания, который скончался в субботу, очень много сделал для российского футбола, с его именем связаны крупные успехи в новейшей истории футбольного клуба. Такое мнение высказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, соболезнование в связи с кончиной Сарсании опубликовано на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Сарсания скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

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"Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сергеевича Сарсании, - сказал Полтавченко. - В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером, но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. Многие страницы его биографии связаны с Санкт- Петербургом, с его именем связаны крупные успехи в новейшей истории "Зенита".

"Именно Константин Сарсания стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпионата страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея - Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В этом году Сарсания вернулся в "Зенит". Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы. Тяжело и горько осознавать, что этого оптимистичного, дружелюбного и по-настоящему талантливого человека больше нет с нами", - добавил Полтавченко.

Сарсания работал спортивным директором "Зенита" с мая 2017 года. В первый раз он пришел в клуб в 2006 году. Первоначально работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России, в сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА.

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