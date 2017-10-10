УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"

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ТАСС, 10 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского ПСЖ по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионом с немецкой "Баварией". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча прошла 27 сентября в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. ПСЖ обвиняется в нарушении двух пунктов дисциплинарного регламента: использование пиротехники и позднее начало матча, а также нарушение пункта регламента УЕФА по безопасности - блокирование лестниц на стадионе.
Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.