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УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"

Спорт
10 октября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча состоялась 27 сентября в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды

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Футболисты ПСЖ

Футболисты ПСЖ

© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 10 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского ПСЖ по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионом с немецкой "Баварией". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча прошла 27 сентября в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. ПСЖ обвиняется в нарушении двух пунктов дисциплинарного регламента: использование пиротехники и позднее начало матча, а также нарушение пункта регламента УЕФА по безопасности - блокирование лестниц на стадионе.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

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