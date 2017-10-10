Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мира

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу отказалась от идеи базироваться во время чемпионата мира 2018 года в Казани. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер иранцев Карлуш Кейруш.
"Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось, - рассказал Кейруш. - Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место".
Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).
Специалист также поделился впечатлениями от организации матча: "Очень приятно, что люди готовы смотреть футбол и аплодировать оппонентам. Фантастическая атмосфера, все замечательно. Хотел бы высказать благодарность организаторам".
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.