Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мира

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу отказалась от идеи базироваться во время чемпионата мира 2018 года в Казани. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер иранцев Карлуш Кейруш.

"Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось, - рассказал Кейруш. - Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место".

Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).

Специалист также поделился впечатлениями от организации матча: "Очень приятно, что люди готовы смотреть футбол и аплодировать оппонентам. Фантастическая атмосфера, все замечательно. Хотел бы высказать благодарность организаторам".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.