Состав сборной России по биатлону на ОИ-2018 будет сформирован по итогам шести этапов КМ

ТАСС, 11 октября. Состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, будет сформирован по результатам шести этапов Кубка мира. Критерии отбора в сборную России для участия в Играх-2018 опубликованы на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Всего сборная России на Игры-2018 может включить в состав команды, который будет сформирован согласно положению биатлонистов в общем зачете Кубка мира, 11 спортсменов: 6 мужчин и 5 женщин. Мужчинам необходимо занять места с 1-го по 15-е, чтобы гарантировать себе участие в Олимпиаде. Женщинам - попасть в первую двадцатку. Состав команды будет дополнен спортсменами по решению тренеров сборной, если вышеизложенные требования не будут выполнены.

На первые три этапа Кубка мира от сборной России будет делегировано не более 15 биатлонистов (8 мужчин и 7 женщин). Спортсмены будут выбраны тренерами из числа прошедших централизованную подготовку в составе сборной. На следующие три этапа КМ квота российской команды составит 11 человек (6 мужчин и 5 женщин). Девять биатлонистов будут отобраны в сборную решением тренеров на основании результатов на первых трех этапов КМ, Кубка IBU и Кубка России, а двое биатлонистов будут отобраны по результатам третьего этапа Кубка России.

На постолимпийские седьмой и восьмой этапы КМ в составе сборной России вновь поедут 15 спортсменов: 6 мужчин и 5 женщин, отобранных решением тренеров на основании результатов Олимпиады, чемпионата Европы, этапов Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России. На последнем, девятом этапе КМ в состав сборной войдут еще четыре биатлониста (2 мужчин и 2 женщины), занявшие с 1 по 10 места в общем зачете Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 3 декабря, шестой этап - в итальянском Антхольце в период с 15 по 21 января. Олимпийские игры состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.