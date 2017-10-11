"Сочи" прервал 20-матчевую победную серию СКА, нанеся клубу первое поражение в сезоне

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ТАСС, 11 октября. Петербургский СКА проиграл "Сочи" со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Сергей Плотников (8-я минута) и Вячеслав Войнов (51), у гостей отличились Илья Хохлов (25), Евгений Лапенков (36) и Шон Коллинз (61).
СКА потерпел первое поражение в сезоне, прервав рекордную 20-матчевую победную серию. Петербургская команда 6 октября установила рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, превзойдя достижение омского "Авангарда", который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 58 очков в 21 матче. "Сочи" занимает седьмое место на Западе с 31 очком в 20 играх.
В следующем матче петербургский клуб сыграет 13 октября с уфимским "Салаватом Юлаевым", сочинцы в этот же день проведут гостевую встречу с московским "Динамо".