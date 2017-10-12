Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знает

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия, которая последние два года оставалась в центре одного из самых громких в истории спорта допинговых скандалов, сумела создать передовую для спорта систему антидопинговой борьбы, однако за переделами страны о революционных изменениях до сих пор известно крайне мало, что мешает в вопросе восстановления имиджа российского спорта. Именно на этом был сделан акцент на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

Заседание НОАК прошло в четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Впервые в своей истории комиссия провела открытое заседание, на которое пригласила представителей практически всех спортивных федераций. Перед собравшимися выступил председатель комиссии, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов, глава ОКР Александр Жуков, министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Владимир Лисин.

Практически все они в своих выступлениях настоятельно рекомендовали представителям национальных спортивных федераций активнее рассказывать своим зарубежным коллегам о новых стандартах антидопинговой работы в России, а собственную работу выстраивать с учетом произошедших изменений.

"По существу, произошла полная перезагрузка нашей антидопинговой работы, которая в свое время дала сбой, - сказал Жуков. - Это потребовало полного изменения. Мы постарались максимально проинформировать на сессии МОК в Лиме наших коллег о том, что сделано в вопросе борьбы с допингом. Но информация об этом доходит далеко не до всех".

Глава ОКР призвал спортивные федерации плотнее работать в этом направлении с международными коллегами, создавать соответствующие структуры и вести образовательную и разъяснительную работу среди спортсменов и тренеров.

"Наши достижения замалчиваются"

Смирнов, со своей стороны, сделал акцент на том, что многие из предпринятых Россией шагов по реформированию антидопинговой системы носят новаторский характер, что было отмечено и независимыми экспертами ЮНЕСКО на конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в сентябре в Париже.

При этом Смирнов также подчеркнул, что иностранные партнеры плохо проинформированы об усилиях, предпринятых Россией. "Наши достижения замалчиваются", - заметил он, предложив спортивным федерациям распространять за рубежом брошюру "Антидопинговая политика в РФ", которую НОАК выпустила на английском языке.

"Мы должны рассказать миру, что в России было сделано немало", - сказал Смирнов, обратив внимание, что и внутри страны федерации должны лучше распространять новые принципы работы по противодействию допингу.

"При работе над созданием национального плана было важно не только восстановить доверие международного сообщества, но и сделать систему борьбы с допингом по-настоящему инновационной не только для России, но и для мира. Нам кажется, что мы справились с этой задачей", - подчеркнул он.

Колобков в своей речи обратил внимание, что Министерство спорта РФ намерено более четко отслеживать антидопинговую работу федераций при рассмотрении вопроса выдачи им аккредитаций, приведя в пример Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР), которая полгода проходила лицензирование.

Вопрос восстановления РУСАДА

Ключевым теперь в повестке дня является вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое уже почти два года не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). На заседании совета учредителей WADA 16 ноября в Сеуле будет вновь рассмотрен вопрос российской антидопинговой системы, от которого зависят решения и по другим важным темам - восстановления российской легкой атлетики и паралимпийского движения. Без полного соответствия РУСАДА ни один из этих вопросов не будет решен в пользу России.

Единственной загвоздкой сейчас являются два пункта - признание российской стороной выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовании ведомственного сговора для сокрытия допинговой системы в стране, а также предоставление доступа к пробам, которые по причине следственных мероприятий запечатаны в Московской антидопинговой лаборатории.

По первому пункту российская сторона занимает четкую позицию и не собирается признавать выводы Макларена, по второму - попросту не может повлиять на ситуацию, поскольку следствие еще не завершило свою работу.

Вместе с тем и WADA не намерено отказываться от своих требований. Однако очевидно одно - непосредственно к качеству антидопинговой работы эти пункты отношения не имеют, что WADA и подтвердило, в июне позволив РУСАДА самостоятельно проводить тестирование под наблюдением британских коллег.

Суть реформ

Сама НОАК сейчас осуществляет общественный контроль за национальным планом борьбы с допингом в спорте, который был представлен в мае на заседании Совета при президенте РФ по спорту. Он содержит ряд пунктов, реализацией которых занимается правительство РФ.

Сама комиссия была создана летом 2016 года по распоряжению президента России Владимира Путина, на создание плана потребовался год.

В итоге за время работы удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова в соответствии с практикой, принятой в ведущих странах мира. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за склонение к применению допинга.

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ.