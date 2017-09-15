Сдержанный оптимизм: МОК пока не видит оснований не пускать сборную России на Игры-2018

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) представили промежуточные итоги своего исследования данных, изложенных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Оснований для вынесения санкций в отношении конкретных спортсменов пока представлено не было, однако, пока расследование не будет завершено, говорить об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане преждевременно.

Именно такими можно считать итоги докладов, которые были представлены членам МОК на 131-й сессии организации, которая проходит в Лиме. Всего их было два, по числу комиссий, которые занимаются изучением доклада Макларена. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Шмид в перуанскую столицу приехать не смог, поэтому не имел возможности лично представить свой отчет. Впрочем, публично сказать главе этой комиссии, по большому счету, оказалось нечего. Было лишь отмечено, что с прошлой сессии в Рио-де-Жанейро дисциплинарная комиссия МОК провела большое количество слушаний и переписывалась с лицами, которые предоставили факты относительно общего положения дел в России, однако по причине конфиденциальности список этих лиц не может быть разглашен. Неясными остаются и сроки окончания ее работы, отмечается лишь, что она должна быть закончена до старта Игр-2018 в Пхенчхане, хотя президент МОК Томас Бах ранее призвал обе комиссии завершить свою работу до старта зимнего сезона, когда стартуют отборочные соревнования к Олимпийским играм.

В сжатые сроки приходится работать и комиссии Освальда. Ее председатель во время выступления в очередной раз подчеркнул, что Макларен в своем расследовании занимался исключительно вопросом существования в России институционального заговора и не вел дела конкретных спортсменов, именно поэтому его комиссии выпала самая сложная задача - изучить дело каждого атлета, который попал под подозрение канадского профессора. А это около тысячи человек, из числа которых только 95, как выяснилось недавно, признаны невиновными.

Освальд пояснил, что расследование затрудняется по той причине, что, в отличие от классической перепроверки проб, им приходится иметь дело с подмененными образцами, которые априори являются чистыми. Так что вину спортсмена можно будет доказать только в том случае, если будет найдено подтверждение методике, которая якобы использовалась российской стороной для подмены образцов.

Речь идет о царапинах на пробирках, которые являлись маркерами допинг-проб, с которыми могли производиться манипуляции. Для этого комиссия создала целую экспертную группу, которая занимается анализом пробирок. В ближайшие дни комиссия должна получить результат проверки первых 50 из них, и уже на его основе, присовокупив другие данные, сможет сделать конкретные выводы в отношении того или иного спортсмена. Однако уже сейчас Освальд отметил, что у комиссии есть данные для предъявления обвинений некоторым спортсменам.

Лыжники в приоритете

Чтобы не лишить возможности чистых, не причастных к допинговым нарушениям спортсменов выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, комиссия уже разработала список приоритетных дел. В их числе дела шести российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне счел, что для признания их вины обвинение не смогло собрать достаточного количества доказательств, поэтому если до 31 октября в их делах не появится новых фактов, со спортсменов будет снято временное отстранение.

"Пока каждый высказывает свое мнение, у каждого свои цели и задачи, - прокомментировал ТАСС отчеты комиссии вице- премьер РФ Виталий Мутко. - Сообщают, что перепроверяют пробы, изучают показания свидетелей. Но мы неоднократно высказывали свою позицию - мы открыты, готовы пояснять, рассказывать, и мы изложили свою позицию всему миру. Если были нарушения, мы с ними согласились, заменили людей".

"Но не надо перекладывать всю ответственность на нас, а тем более на спортсменов - каждый олимпийский цикл сборная обновляется на 40%, это молодые люди, - продолжил он. - Нужно возвращаться в правовое поле, иначе уже никто ничего понять не сможет. Человек виновен? Он должен быть наказан, и все".

МОК против коллективной ответственности

МОК во всей этой истории пока придерживается принципа, сформированного еще перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де- Жанейро, вскоре после публикации первой части доклада Макларена. Тогда сборная России, пусть и с рядом ограничений, но была допущена к соревнованиям. МОК посчитал неправомерным применять принцип коллективной ответственности, допустив чистых российских спортсменов к участию в Играх-2016.

Тогда это решение поддержало далеко не все спортивное сообщество, поскольку на фоне разгоревшегося скандала было немало призывов полностью отстранить Россию от Олимпиады. Новый виток этой теме был дан накануне презентации двух отчетов комиссий МОК. На этот раз с инициативой выступили 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из- за допинг-скандала.

Однако ключевым отличием нынешний ситуации от прошлогодней стала реакция Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"WADA - это гибрид, частью которого являются и спортивные организации, и правительства, - заявил глава WADA Крейг Риди, выступая на сессии МОК. - Национальные антидопинговые организации были созданы во многих странах мира, и если посмотреть на самые передовые модели мира, то они должны быть независимыми. И лично я считаю, что независимость - хорошо, но независимость накладывает и определенные обязанности".

"Комментарии группы национальных антидопинговых агентств делаются на фоне работы, которая ведется в России. И они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед. Большинство из того, о чем они говорят в этом релизе, не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже", - подчеркнул он.

Вслед за ним слово взяли и другие члены МОК, которые встали на защиту российской стороны, говоря о недопустимости коллективной ответственности. В их числе был и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. "Мы уверены, что хоккеисты и хоккеистки из России смогут участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Мы полностью против коллективного наказания, мы никогда не примем идею, чтобы было коллективное наказание", - заявил он.

Дополнительная проверка

Несмотря на общий положительный фон, Олимпийский комитет России (ОКР) довольно сдержанно оценивает перспективы участия сборной страны в предстоящих Играх. "Сейчас не надо сильно обольщаться результатами этого обсуждения, поскольку мы не знаем окончательных результатов работы комиссий, но то, что прозвучало и то, что большинство членов МОК против коллективных наказаний - очень позитивный факт", - сказал президент ОКР Александр Жуков.

"Загадывать пока не будем, мы не услышали окончательных выводов комиссий. Когда они будут сделаны, решение будет принимать исполком МОК. Но общее мнение, которое было высказано, говорит о том, что нужно наказывать только тех, кто провинился", - добавил он.

Однако чтобы отбросить все сомнения в чистоте российской сборной, ОКР уже разработал программу дополнительной проверки российских спортсменов, которые входят в число кандидатов на участие в Играх.

"Будут взяты дополнительные пробы у кандидатов в олимпийскую сборную. Важно, чтобы пробы были взяты в течение последнего полугодия [предшествующего Олимпиаде]. Поэтому с начала зимнего сезона все спортсмены, которые находятся в списке кандидатов в сборную, пройдут дополнительно как минимум по три тестирования без учета тех тестов, которые они будут проходить на международных соревнованиях", - добавил он.

Пробы российских спортсменов будут проверяться в международных лабораториях, аккредитованных WADA.