Жуков отметил важность позиции главы WADA по вопросу участия россиян в ОИ-2018

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил значимость позиции главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, заявившего о недопустимости призывов о недопуске сборной России к участию в Олимпийских играх 2018 года. Об этом он заявил журналистам во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме.

В пятницу большинство членов МОК, включая Риди, сочли неуместным призыв 17 национальных агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Южной Корее.

"Очень важным было выступление президента WADA Крейга Риди, который сказал об активной работе по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), о том, что в этом деле достигнут большой прогресс и в скором времени, в ноябре, может произойти полное восстановление. Это является главным и чрезвычайно важным моментом в нашем сотрудничестве", - сказал Жуков.

"Важным является и его комментарий по поводу обращения 17 антидопинговых агентств с призывом к МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх. Он сказал, что это не совпадает с позицией WADA, напротив, по его словам, сотрудничество с Россией идет позитивно. После этого прозвучало еще несколько выступлений членов МОК, которые серьезно раскритиковали подобные заявления, которые наносят серьезный вред олимпийскому движению. По их словам, не должно быть никакой коллективной ответственности", - подчеркнул глава ОКР.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В пятницу на сессии МОК были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий.