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Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в мае

Спорт
13 октября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Первый бой между боксерами состоялся 17 сентября и завершился вничью

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Геннадий Головкин (слева) и Сауль Альварес

Геннадий Головкин (слева) и Сауль Альварес

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 13 октября. Мексиканский боксер Сауль Альварес считает май 2018 года приоритетным для себя временем проведения возможного боя-реванша с казахстанцем Геннадием Головкиным. Слова спортсмена приводит интернет-портал Boxing Scene.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Я хочу реванш. Сейчас я собираюсь отдохнуть, но приоритетом для меня является проведение поединка с Головкиным в мае. Мы постараемся организовать этот бой и сделать все, чтобы он прошел в мае. Нам надо вести переговоры с командой казахстанца, мы готовы к ним", - заявил Альварес.

После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. Менеджер мексиканца Оскар Де ла Хойя заявил, что его клиент активирует в контракте опцию немедленного проведения повторного боя с Головкиным. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.

В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.

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