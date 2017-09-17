При своих: Головкин не смог победить Альвареса, но защитил титулы

ТАСС, 17 сентября. Бой между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 27-летним мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Головкину удалось сохранить титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

Судья Аделаида Берд отдала победу Альваресу - 118:110, Дэйв Моретти - Головкину - 115:113, а Дон Трелла выставил ничейные оценки - 114:114.

Головкин действовал первым номером, Альварес работал на контратаках. Согласно подсчетам специалистов компании CompuBox, ведущей статистику главных боксерских поединков, казахстанский спортсмен превзошел Альвареса практически по всем показателям. Головкин нанес больше точных ударов - 217:169, причем он чаще попадал в 10 раундах из 12. Точных силовых ударов казахстанец нанес меньше (110 против 114), зато в голову попадал чаще (210:127) и лучше использовал джеб (108 точных против 55).

Боксеры гарантированно получат по $15 млн, эти гонорары станут рекордными для обоих. При этом гонорары могут возрасти за счет доходов от продажи телетрансляций и билетов. Ожидается, что на телетрансляциях бой соберет $100 млн, а на реализации билетов - $30 млн.

Головкин хочет второй бой с Альваресом, мексиканец не против

Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый - IBF (с октября 2015-го), в третий - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). Он приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу, 20 раз успешно отстаивавшему пояс (с 1995 по 2005 годы). Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 37 побед и одна ничья. В послужном списке Альвареса 49 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи.

После боя Головкин заявил, что хотел бы еще раз сразиться с Альваресом. "Взгляните на мои пояса, я все еще остаюсь чемпионом. Я не проиграл. Конечно же, я хочу провести еще один бой с Альваресом", - сказал он.

"Я хотел показать хорошее шоу, настоящий бой. Но получил не совсем это", - добавил казахстанский боксер.

Альварес сообщил, что готов к повторному поединку с Головкиным. "Безусловно, если люди хотят этого, то я готов. В этом бою он не победил, это был ничейный поединок", - сказал он. Промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя заявил, что Альварес активирует опцию в контракте на бой на повторный поединок.

"Я всегда говорил, что буду на шаг лучше. В первых раундах я вел поединок, присматриваясь к нему. Думаю, что выиграл восемь раундов", - подчеркнул мексиканец.

"Это лабуда, а не судейское решение"

Решение судьи Аделаиды Берд отдать победу Альваресу, да еще со счетом 118:110, - неадекватное, считает бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев.

"Это настоящая лабуда, а не судейское решение, - написал российский боксер в Instagram. - Головкин чисто выиграл этот поединок. Это уже не спорт, а чистый бизнес. В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе".

Также Ковалев выложил фрагмент передачи американского телеканала ESPN, где журналист Стивен Эй Смит заявил, что Берд не понимала, что делает, когда оценивала бой. "Она смотрела не тот бой, что миллионы зрителей по телевидению и тысячи болельщиков на арене", - заявил Смит. "На 100 процентов с ним согласен", - прокомментировал видеофрагмент Ковалев.

Чемпион мира по версии IBF в весе до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев тоже полагает, что победил Головкин. "Бой Головкина и Альвареса понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что мексиканец попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геннадием, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою", - написал Гассиев в Instagram.

По мнению российского боксера, проводить второй бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла. "Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Головкин будет навязывать открытый бой, а Альварес его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, как болельщика Головкина, что ему лучше попробовать забрать оставшийся титул у британца Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш", - отметил Гассиев.