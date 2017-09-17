"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике

ТАСС, 17 сентября. Мировая боксерская общественность осталась удивлена и недовольна судейством поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Поединок прошел в воскресенье и завершился вничью. Один судья отдал победу Головкину - 115:113, другой - Альваресу - 118:110, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Головкин сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

Это настоящая лабуда, а не решение! Хотя это Вегас и тут нечему удивляться! Гена @gggboxing чисто выиграл этот бой!!! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. Again wrong design It's Vegas baby Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Сен 16 2017 в 9:14 PDT

Больше всего несогласных оказались недовольны решением женщины-судьи, выставившей счет в бою 118:110 в пользу Альвареса. Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал это решение "невероятным", добавив, что судейство в поединке было "ужасным". С Головкиным согласился российский боксер Сергей Ковалев, написавший в Instagram, что "это настоящая лабуда, а не судейское решение", и Головкин чисто выиграл бой. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо на своей странице в Twitter поинтересовался, "не привезли ли судей на этот бой из Австралии".

Американский журналист Стивен Эй Смит, на Twitter которого подписаны более 3,6 млн человек, заявил, что судья, выставившая оценку 118:110, не должна была работать на таком поединке, так как она не понимает, что делает. "Я не могу поверить в это, Головкин выиграл этот чертов бой. Это было очень близко, но Головкин выиграл 115:113", - добавил он.

I have GGG as clear winner. Loved that canelo swung to the very end! Both are winners tonight! #canelovsggg — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 17 сентября 2017 г.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис на своей странице в Twitter высказал мнение, что Головкин победил за явным преимуществом, а ничьей "и близко не было". "Для меня Головкин - явный победитель. Понравилось, что Альварес достоял до самого конца, оба боксера выиграли сегодня и могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но решение судей просто смешное, ничьей и близко не было", - написал он. Другой экс-чемпион мира Джордж Форман сказал: "Сауль отдал все силы, Головкин был сегодня хорош, не платите судьям только за то, что они смотрят большие бои".

Мнения с родины Головкина

В Казахстане за боем наблюдали несколько миллионов человек, включая президента страны Нурсултана Назарбаева. Как сообщает портал Sports.kz, глава государства посмотрел поединок в прямом эфире во время официального визита в Узбекистан.

Серебряный призер Олимпиады-1980, вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в интервью порталу Sports.kz поделился мнением о поединке, сказав, что Головкин правильно построил бой и выиграл его, но решение судей нет смысла оспаривать. "Считаю, в принципе, что бой выиграл Головкин, однако хотелось бы отметить, что не видно было у него серийности, настроенности на жесткий удар. Канело (Альварес) показал, что обострять не хочет, пытался вымотать нашего боксера. Теперь его команда может обыграть ситуацию с повторным матчем, думаю, что он теперь состоится", - сказал он.

"Головкин правильно построил бой, старался забирать концовку каждого раунда, а Канело их отдавал. Судьи как-то иначе смотрели на этот бой, считаю, что если бы данный поединок проводился не в Америке, Геннадий его бы выиграл. Но решение судей нет смысла оспаривать", - добавил Демьяненко.

Как ранее сообщил промоутер Альвареса американец Оскар Де Ла Хойя, они активируют опцию в контракте на бой против Головкина на повторный поединок. Предположительно он может пройти в мае 2018 года.