Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузы

ТАСС, 18 сентября. Аделаида Берд, одна из судей боксерского поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным, вернется к работе после паузы. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт, слова которого приводит газета Los Angeles Times.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Берд, единственная из судей, отдала победу Альваресу - 118:110. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Я не собираюсь возвращать ее к работе прямо сейчас. Она все еще будет судить бои, но ей нужно перевести дыхание", - сказал Беннет.

После завершении боя Альварес - Головкин мировая боксерская общественность осталась удивлена и недовольна судейством. Головкин на пресс-конференции после боя назвал решение женщины-судьи "невероятным", добавив, что судейство в поединке было "ужасным".

Берд с 1997 года получила назначения на 442 боя.