Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузы

Спорт
18 сентября, 13:15 UTC+3 ТАСС

Решение Аделаиды Берд, отдавшей победу Альваресу, вызвало возмущение в мире бокса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сауль Альварес и Геннадий Головкин (справа)

Сауль Альварес и Геннадий Головкин (справа)

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 18 сентября. Аделаида Берд, одна из судей боксерского поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным, вернется к работе после паузы. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт, слова которого приводит газета Los Angeles Times.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Берд, единственная из судей, отдала победу Альваресу - 118:110. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Я не собираюсь возвращать ее к работе прямо сейчас. Она все еще будет судить бои, но ей нужно перевести дыхание", - сказал Беннет.

После завершении боя Альварес - Головкин мировая боксерская общественность осталась удивлена и недовольна судейством. Головкин на пресс-конференции после боя назвал решение женщины-судьи "невероятным", добавив, что судейство в поединке было "ужасным".

Берд с 1997 года получила назначения на 442 боя.

Смотрите также

Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономерной

При своих: Головкин не смог победить Альвареса, но защитил титулы

"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике

Гассиев: повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
4
Умер оперный певец Зураб Соткилава
5
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
6
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28
7
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама