Гончаренко: "Краснодар" и ЦСКА показали качественный футбол, провели много хороших атак

ТАСС, 14 октября. Футбольные клубы "Краснодар" и ЦСКА провели много хороших атак и показали игру высокого уровня в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Об этом в эфире телеканала "Наш футбол" заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В субботу "Краснодар" дома проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

"Я бы не назвал матч нервным, он получился хорошим, - сказал Гончаренко. - Обе команды провели много хороших атак, но мы забили, а "Краснодар" - нет, забей еще Витиньо в концовке, и такого бы напряжения не было. Нам уже не стоит удивляться проблемам в центре поля, при них нагрузка ложится на защиту и вратаря. Игорь [Акинфеев] нас много выручает, за что мы ему благодарны".

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 24 очка.