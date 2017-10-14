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Гончаренко: "Краснодар" и ЦСКА показали качественный футбол, провели много хороших атак

Спорт
14 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Главный тренер армейцев отметил вклад Игоря Акинфеева в победу своей команды

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Футбольные клубы "Краснодар" и ЦСКА провели много хороших атак и показали игру высокого уровня в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Об этом в эфире телеканала "Наш футбол" заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В субботу "Краснодар" дома проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

"Я бы не назвал матч нервным, он получился хорошим, - сказал Гончаренко. - Обе команды провели много хороших атак, но мы забили, а "Краснодар" - нет, забей еще Витиньо в концовке, и такого бы напряжения не было. Нам уже не стоит удивляться проблемам в центре поля, при них нагрузка ложится на защиту и вратаря. Игорь [Акинфеев] нас много выручает, за что мы ему благодарны".

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 24 очка.

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