Гончаренко: Василий Березуцкий, Васин и Головин должны сыграть в матче с "Базелем"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий, Виктор Васин, Александр Головин и Понтус Вернблум должны восстановиться и сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Названные футболисты из-за травм в субботу пропустили гостевую встречу 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0). Также в матче не принял участия полузащитник Алан Дзагоев, но по словам тренера, его восстановление займет больше времени. "Думаю, к матчу с "Базелем" в строю будут все, за исключением Дзагоева", - сказал Гончаренко.
Также специалист прокомментировал информацию о возможной задержки зарплаты в клубе. "Никаких задержек нет, не стоит лишний раз провоцировать. Все выплачивается вовремя. Что касается трансферной политики, впереди много матчей, мы думаем пока о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате, а зимой будем размышлять о других вопросах", - добавил он.
ЦСКА сыграет дома с "Базелем" в среду.