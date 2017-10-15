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Шарапова поднимется на 57-е место в рейтинге WTA после победы в Китае

Спорт
15 октября, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В начале октября Шарапова занимала 104-е место в рейтинге

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова поднимется с 86-й на 57-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в китайском Тяньцзине. Обновленная версия рейтинга будет опубликована на сайте организации в понедельник.

В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира в Тяньцзине. Россиянка уступала 1:4 по ходу первого сета и 1:5 по ходу второго. На соревнованиях в Тяньцзине Шарапова не проиграла ни одного сета. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

За победу на соревнованиях россиянка получит 280 рейтинговых очков. В рейтинге от 9 октября в активе Шараповой было 725 очков. Таким образом, на счету теннисистки в понедельник будет 1005 очков, что позволит ей переместиться на 29 позиций вверх. 2 октября Шарапова занимала 104-е место в рейтинге.

Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Москве 14 октября. Первый матч россиянка проведет во вторник против словачки Магдалены Рыбариковой.

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