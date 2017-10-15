Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTA

ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова выиграла первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) после дисквалификации. В финале соревнований в китайском Тяньцзине она в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (10:8) победила 19-летнюю белоруску Арину Соболенко.

Шарапова не выигрывала турниры WTA с мая 2015 года, когда стала первой в Риме. Титул в Тяньцзине стал для нее 36-м в одиночном разряде. За карьеру она получила $36,9 млн призовых.

Шарапова в марте 2016 года призналась в употреблении мельдония. По ее словам, тогда она не знала, что данное вещество находится в списке запрещенных. Отбыв дисквалификацию, российская теннисистка вернулась на корт в апреле 2017 года - на турнире в немецком Штутгарте, где дошла до полуфинала. Затем Шарапова выступила в Мадриде, Риме, американском Стэнфорде, на Открытом чемпионате США, в Пекине, нигде не сумев пройти дальше 1/8 финала.

В Тяньцзине 30-летняя россиянка не проиграла ни одного сета. Призовой фонд турнира - $426 тыс., в премьер-серию WTA он не входит. Из участниц наивысшая позиция в рейтинге WTA была у Петры Квитовой из Чехии - 17-я. Шарапова на пути к финалу обыграла румынку Ирину Бегу (57-е место в рейтинге WTA) - 6:4, 6:2, польку Магду Линетт (71) - 7:5, 6:3, швейцарку Стефани Фогель (196) - 6:3, 6:1, китаянку Пэн Шуай (25) - 6:3, 6:1.

Шарапова сейчас находится на 86-м месте в мировой классификации, а ее соперница по финалу Соболенко - на 102-м. Обновленный рейтинг WTA, в котором Шарапова поднимется на 57-ю строчку, будет опубликован 16 октября.

Следующим турниром, на котором выступит Шарапова, будет "ВТБ Кубок Кремля", стартовавший в Москве в субботу. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, игра состоится 17 октября.

"Мария доказала свою правоту"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко похвалил Шарапову за матч с Соболенко. "Мне понравилось, как играла Мария. Она проявила все свои лучшие качества, матч получился очень хорошим. Теперь увидим ее на "Кубке Кремля", - сказал он ТАСС.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал победу Шараповой в Тяньцзине логичной. "Можно сказать, что Шарапова идет по восходящей. В финале она и подавала лучше, и играла стабильнее - победу одержала логично и заслуженно", - отметил он в беседе с ТАСС.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что финал турнира в Тяньцзине получился "одним из самых уникальных в карьере Шараповой". "Столько, сколько пережила Маша, не пережил ни один теннисист. Она в очередной раз показала свой характер, свое отношение к теннису, профессии, смогла дважды отыграть несколько геймов и одержать победу. Весь мир отлично понимает, что "накат" с мельдонием был несправедлив, и Мария этой победой доказала свою правоту; она спортсменка, которая заслуживает не только похвалы, но и большой любви", - сказал эксперт.

По мнению Камельзона, в финале Соболенко составила достойную конкуренцию Шараповой. "Противница была очень достойная, я думаю, что она - будущая звезда мирового тенниса. Она своей комплекцией и игрой похожа на [Амели] Моресмо. Одолеть такую спортсменку, которая на ходу и которой 19 лет, Шараповой помогли зрелость, мастерство, профессионализм и отношение к жизни в целом", - отметил собеседник ТАСС.

Камельзон считает, что на "ВТБ Кубке Кремля" Шараповой не повезло со жребием. "Ей досталась очень сложная соперница (Рыбарикова занимает в рейтинге WTA 28-е место - прим. ТАСС), можно сказать, что не повезло со жребием. Также отрицательно могут сказаться перелет из Китая и необходимость играть в помещении, это другой воздух, это дополнительная нагрузка на организм", - сказал он.

"В Москве у Марии будет много проблем, но на то она и Шарапова, чтобы их преодолевать", - заключил Камельзон.