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Шарапова заявила, что победа на турнире в Китае является особой для нее

Спорт
15 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В финале турнира россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8)

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Mark Schiefelbein/AP

ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова назвала особой для нее победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Слова спортсменки приводит пресс-служба WTA.

В воскресенье Шарапова в финале обыграла Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла турнир WTA впервые с мая 2015 года, когда в финале соревнований в Риме обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро. В Тяньцзине она выиграла свой 36-й титул в одиночном разряде.

"Это особый титул для меня, - сказала Шарапова. - Ведь я уже пару лет не держала в руках трофей. Нужно ценить такие победы и никогда не воспринимать их как должное".

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Шарапова также поделилась ожиданиями от предстоящего выступления на "ВТБ Кубке Кремля", который пройдет в Москве с 16 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

"Я с нетерпением ожидаю следующей недели, когда сыграю на родине, - отметила теннисистка. - Завоевание титула значит многое для меня, но хочется завершить сезон на победной ноте. И я приложу все усилия для этого".

Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

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Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
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