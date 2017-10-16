Мария Шарапова по специальному приглашению выступит на теннисном "ВТБ Кубке Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Теннисный "ВТБ Кубок Кремля" стартует в понедельник в российской столице. В женском турнире выступят Мария Шарапова и олимпийская чемпионка Елена Веснина, в мужских соревнованиях заявлен Андрей Рублев, который является лучшим среди россиян в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Кубок Кремля - крупнейший теннисный турнир в России, который пройдет уже в 28-й раз. В нынешнем году особый интерес вызовут женские соревнования, прежде всего благодаря участию Марии Шараповой, которая получила специальное приглашение от организаторов.

На минувшей неделе Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине, где финал с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко состоялся лишь в воскресенье днем. Уже во вторник Шарапова сыграет с восьмой "ракеткой" турнира Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Рейтинг-фаворитом женского турнира Кубка Кремля станет французская теннисистка Кристина Младенович. Должна была защищать свой прошлогодний титул Светлана Кузнецова, однако в субботу она решила отказаться от выступлений в Москве из- за травмы кисти. В число "сеяных" участниц женского турнира вошли две россиянки - Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. В основной сетке выступят Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева и получившая wild card Олеся Первушина.

Учитывая, что через неделю в Сингапуре стартует Итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA), сильнейшие теннисистки сезона в Москву не приехали. Могла принять участие в Кубке Кремля британка Йоханна Конта, однако она получила травму ноги, из-за чего не сумеет набрать достаточное количество очков, чтобы выступить в Сингапуре. Заранее лишилась всех шансов выступить в Сингапуре и Кузнецова, которая в прошлом году именно благодаря успеху на Кубке Кремля вошла в число участниц финального турнира WTA.

У мужчин "посеян" лишь Рублев

Первой "ракеткой" мужского турнира Кубка Кремля является его прошлогодний победитель - испанец Пабло Карреньо Буста (11-я "ракетка" мира). Пятый номер "посева" получил Андрей Рублев, вошел в число "сеяных" участников и Карен Хачанов, но в последний момент он отказался из-за травмы. В основной сетке мужского турнира выступят Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Евгений Донской, а также обладатели wild card - Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Роман Сафиуллин.

Турнир пройдет в течение недели на твердом покрытии закрытых кортов столичного спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд - $1 млн 679 тыс. На Кубке Кремля состоятся также парные турниры, где на сей раз не выступят олимпийские чемпионки Веснина и Макарова.

Дебютный Кубок Кремля прошел в 1990 году, став первым профессиональным теннисным турниром в СССР, с 1996 года проводится также женский турнир. Первым обладателей Кубка Кремля 26 лет назад стал советский теннисист Андрей Черкасов, чаще других трофеем владел Евгений Кафельников - пять раз подряд (1997-2001).

Год назад в Москве победил Пабло Карреньо Буста, в парном разряде титул достался колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара.

Среди женщин дважды побеждали Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина и француженка Мэри Пирс, в прошлом году Кузнецова в финале обыграла Дарью Гаврилову из Австралии, тогда как в парном разряде первенствовали чешки Андреа Главачкова и Люция Градецка.