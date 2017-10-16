Шарапова поднялась на 25 строчек в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 16 октября. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 81-го на 56-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира в Тяньцзине. На соревнованиях в Китае Шарапова не проиграла ни одного сета. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

Анастасия Павлюченкова в финальном матче турнира в Гонконге победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), завоевав 11-й титул WTA в карьере и третий - в нынешнем сезоне. Россиянка поднялась с 16-го на 14-е место в гонке. Светлана Кузнецова сохранила 11-ю позицию, Елена Веснина - 17-ю, Екатерина Макарова - 32-ю. Дарья Касаткина потеряла две позиции (с 24-го на 26-е).

В первой восьмерке произошло одно изменение: американка Винус Уильямс поднялась на пятое место, а датчанка Каролин Возняцки опустилась на шестое. Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года. Соревнования пройдут с 22 по 29 октября.

Чемпионская гонка WTA от 16 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5000,

5 (6). Винус Уильямс (США) - 4642,

6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4510,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) - 3795,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3610,

10 (10). Кристина Младенович (Франция) - 2885,

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) - 2856...

14 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2425…

17 (17). Елена Веснина (Россия) - 2195...

26 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1700...

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) - 1580...

56 (81). Мария Шарапова (Россия) - 1005…

65 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) - 905...

71 (69). Екатерина Александрова (Россия) - 818...

82 (79). Евгения Родина (Россия) - 740.