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Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в Гонконге

Спорт
15 октября, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В финале россиянка победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© Kin Cheung/AP

ТАСС, 15 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Общий призовой фонд соревнований составляет $425 тыс.

В финальном матче 26-летняя Павлюченкова, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову (седьмой номер "посева") со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Павлюченкова выиграла свой 11-й титул WTA в карьере и третий в нынешнем сезоне. Ранее в этом году россиянка стала победительницей турниров в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

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