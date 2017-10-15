Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в Гонконге

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ТАСС, 15 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Общий призовой фонд соревнований составляет $425 тыс.
В финальном матче 26-летняя Павлюченкова, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову (седьмой номер "посева") со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).
Павлюченкова выиграла свой 11-й титул WTA в карьере и третий в нынешнем сезоне. Ранее в этом году россиянка стала победительницей турниров в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).