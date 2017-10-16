Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWF

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МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) и Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) обсудят вопрос участия отечественных спортсменов в летних Юношеских олимпийских играх 2018 года на исполкоме IWF в декабре текущего года. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.
Ранее источник в руководстве IWF рассказал ТАСС, что российские штангисты могут не принять участие в Юношеских играх, которые пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе, так как в это время ФТАР еще будет отбывать годичную дисквалификацию, наложенную на федерацию за нарушение антидопинговых правил большим количеством спортсменов.
"Пока вопрос об участии наших тяжелоатлетов в Юношеских олимпийских играх с международной федерацией мы не обсуждали, - сказал Агапитов. - В декабре в Анахайме пройдет исполком [Международной федерации тяжелой атлетики], где наступит ясность по этому вопросу".
30 сентября в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Дата начала дисквалификации пока не объявлена, предварительно все наказанные федерации должны получить развернутые решения IWF о своей дисквалификации.
Юношеские олимпийские игры проводятся среди спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и проходят раз в четыре года: летние - с 2010 года, зимние - с 2012-го.