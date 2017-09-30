Проблемы из прошлого лишили российских тяжелоатлетов чемпионата мира

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в субботу приняла решение отстранить на год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и лишить отечественных штангистов права выступить на чемпионате мира в США. Причиной столь жестких санкций стали ошибки прежнего руководства ФТАР, которые Международная федерация, несмотря на отмеченные серьезные реформы в российской тяжелой атлетике, не смогла забыть.

В субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

"Всему виной ошибки прошлого руководства"

"Новое руководство [ФТАР] не в ответе за ошибки прошлого руководящего состава, - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС новый глава ФТАР Максим Агапитов. - Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять их. Уже сделали много, и это высоко оценили - наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее".

Советник главы ФТАР Петр Разумов допускает, что решение Международной федерации тяжелой атлетики наказать Россию было вынужденным и вызвано давлением извне.

"Нам говорили, что Россия уже понесла достаточное наказание, пропустив Олимпиаду, и нам больше не грозят какие-то серьезные санкции, - заметил он. - Что на самом деле лежит за решением еще раз наказать нас, мы не знаем. Может быть, существует давление извне, которое нельзя было проигнорировать. Но нам говорили, что все будет хорошо, а вышло, как видите, иначе".

Россия имеет полное взаимопонимание с IWF

"Нам пришлось пожинать плоды работы прежнего руководства, прилагаем все силы, чтобы исправить ситуацию, - продолжил советник главы ФТАР. - Была проведена огромная дипломатическая работа, новый президент ФТАР не вылезал из самолета, летая по всему миру. В мае в Москве мы принимали руководство Международной федерации, Федерации тяжелой атлетики США. Сейчас у нас с IWF абсолютно полное взаимопонимание, свидетельством тому является тот факт, что президента нашей федерации в конце мая избрали в исполком".

Свидетельством конструктивных отношений между руководством ФТАР и IWF является оперативно достигнутая на исполкоме договоренность о возможности выступления молодых российских штангистов на первенстве Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который пройдет в октябре в Албании.

Разумов, принимая в расчет наладившийся хороший контакт между ФТАР и IWF, также допускает, что срок наказания России будет впоследствии сокращен, а отечественные спортсмены смогут будущей весной выступить на чемпионате Европы в Турции. По решению Международной федерации тяжелой атлетики, Агапитов продолжит оставаться членом исполкома и приложит все усилия, чтобы российская тяжелая атлетика пережила наложенные на нее санкции с минимальными потерями.

Сборная России потрясена несправедливым наказанием

Однако, несмотря на всю активность нового руководства ФТАР, сильнейшие штангисты России вынуждены второй год подряд пропускать главный старт сезона. В 2016 году они остались без Олимпийских игр, сейчас - без чемпионата мира.

"Это полная несправедливость, - сказал ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский. - Только нас не пустили на Олимпийские игры среди всех отстраненных сборных, мы уже понесли наказание. Не понимаю, как объяснить ребятам, что они должны продолжать, когда происходят подобные вещи. Многие ведь могут махнуть рукой, ведь они готовы бороться за самые высокие места, а тут происходит такое".

"Я, честно говоря, не понимаю, зачем нас еще наказали, - признался ТАСС наставник женской команды Николай Колесников. - Ведь Олимпийские игры в прошлом году мы уже пропустили. Но эти санкции сделают нашу команду еще сильнее, мы это все вспомним когда-нибудь".

Во всем виноват МОК?

Международная федерация тяжелой атлетики, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о путях выхода из кризиса, а также проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил. По мнению многих специалистов, именно шаткость позиций вынудила IWF наказать девять национальных федераций, имеющих немалый вес в тяжелоатлетическом сообществе.