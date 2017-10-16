Бериссо: "Севилья" не ждет легкой прогулки в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболистам испанской "Севильи" придется приложить немало усилий, чтобы одержать победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с российским "Спартаком". Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер испанского клуба Эдуардо Бериссо.

Матч группы Е "Спартак" - "Севилья" пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 мск.

"Севилья" не ждет легкой прогулки в матче против московского "Спартака". У соперника есть отличные футболисты на каждом участке поля, способные сыграть в разных плоскостях, - сказал тренер. - Прежде всего мы будем отталкиваться от нашей философии и постараемся показать зрелищный и атакующий футбол. Нам следует обратить особенное внимание на точную игру в пас, так как соперник, вероятнее всего, будет играть вторым номером и вряд ли простит нам ошибки в точности передач".

"Хотелось бы добавить, что мы внимательно следили за игрой "Спартака". Могу сказать, что соперник вовсе не слабее "Ливерпуля", поэтому, повторюсь, главная задача "Севильи" - показать зрелищный и атакующий футбол и не ошибаться в передачах", - отметил Бериссо.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка и занимает второе место в группе E. "Севилья" возглавляет группу с четырьмя очками в активе.