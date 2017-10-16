WADA объявило, что 16 ноября будут представлены рекомендации по статусу РУСАДА

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ТАСС, 16 октября. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием представит рекомендации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 16 ноября в Сеуле на заседании совета учредителей организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
В июне WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА, и разрешили агентству возобновить самостоятельное допинг-тестирование, а также его планирование.
В конце сентября по итогам исполкома руководство WADA заявило, что по-прежнему настаивает на выполнении "трех важнейших пунктов дорожной карты". Во-первых, это публичное признание ответственными за антидопинговую программу в России результатов расследования Ричарда Макларена. Во-вторых, это предоставление российскими властями доступа к образцам из Московской лаборатории. В-третьих, проведение аудита РУСАДА, который прошел в конце сентября. Независимый комитет WADA обсудит итоги аудиторской проверки РУСАДА 24 октября.
Ранее сообщалось, что на заседании совета учредителей WADA будет рассмотрен вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. В повестку дня также включены вопросы утверждения бюджета организации на 2018 год и доклады председателей комитета спортсменов, медицинского комитета и комитета образования. Днем ранее, 15 ноября, пройдет заседание исполнительного комитета WADA.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.