WADA объявило, что 16 ноября будут представлены рекомендации по статусу РУСАДА

ТАСС, 16 октября. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием представит рекомендации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 16 ноября в Сеуле на заседании совета учредителей организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В июне WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА, и разрешили агентству возобновить самостоятельное допинг-тестирование, а также его планирование.

В конце сентября по итогам исполкома руководство WADA заявило, что по-прежнему настаивает на выполнении "трех важнейших пунктов дорожной карты". Во-первых, это публичное признание ответственными за антидопинговую программу в России результатов расследования Ричарда Макларена. Во-вторых, это предоставление российскими властями доступа к образцам из Московской лаборатории. В-третьих, проведение аудита РУСАДА, который прошел в конце сентября. Независимый комитет WADA обсудит итоги аудиторской проверки РУСАДА 24 октября.

Ранее сообщалось, что на заседании совета учредителей WADA будет рассмотрен вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. В повестку дня также включены вопросы утверждения бюджета организации на 2018 год и доклады председателей комитета спортсменов, медицинского комитета и комитета образования. Днем ранее, 15 ноября, пройдет заседание исполнительного комитета WADA.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.