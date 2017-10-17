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Игнатьев: московское "Торпедо" не имеет финансовых проблем, но не шикует

Спорт
17 октября, 11:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам вице-президента клуба Бориса Игнатьева, "Торпедо" соответствует финансовым требованиям чемпионата России

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финансовых проблем в московском "Торпедо" сейчас нет, но футбольный клуб живет по средствам. Об этом ТАСС заявил вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев.

Во вторник пресс-служба концерна "Россиум" объявила, что новым президентом клуба станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, которая сменит на данном посту Александра Тукманова. Концерн "Россиум" в сентябре приобрел 75,51% акций "Торпедо".

"Финансовых проблем нет, но мы не шикуем. Зарплата и премиальные за победные матчи выплачиваются, во все поездки ездим на свои деньги, все необходимо для тренировок у нас есть. Клуб соответствует [финансовым] требованиям чемпионата России", - сказал Игнатьев. На вопрос, каким будет финансирование после смены руководства, Игнатьев ответил: "Мне лично это неизвестно. Как и то, какие задачи будут ставиться перед командой".

По мнению Игнатьева, нынешний менеджмент "Торпедо" в целом справляется с поставленными задачами, если исходить из финансовой ситуации, в которой находится клуб. "Если быть объективным и скромным, то, наверное, стоит сказать, что можно было бы и лучше. Это однозначно. Но все познается по результатам - в прошлом году команда занялся третье место, имея довольно скудный бюджет, а во многом в футболе конечный результат определяется наличием денег. Все большие клубы, определяющие политику того или иного чемпионата, имеют большие деньги", - отметил он.

"Мы не смогли найти [большие] деньги, это было сложно сделать в силу объективных обстоятельств, а без этого невозможно пригласить игроков высокого уровня. Но имея в составе молодых, но довольно талантливых футболистов, мы находимся в лидирующей группе. При этом у нас нет своего стадиона, своей базы - то есть того, благодаря чему команда могла бы плодотворно работать и совершенствоваться. Поэтому без ложной скромности могу сказать, что в целом мы управляемся", - сказал Игнатьев.

"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.

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