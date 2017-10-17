Промоутер Малиньяджи ведет переговоры о возможности проведения боя с Макгрегором

Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в МинскеСпорт 17 октября, 13:30
Мартен Фуркад получил Гран-при Академии спорта ФранцииСпорт 17 октября, 13:29
Фредерик Бегбедер посоветовал студентам больше читать и не сидеть в соцсетяхКультура 17 октября, 13:29
Российский эксперт усомнилась, что под Дрезденом найдется настоящая Янтарная комнатаСеверо-Запад 17 октября, 13:24
Орловы и Виноградовы не любят отдавать долгиЭкономика и бизнес 17 октября, 13:24
МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в "Москву-Сити"Экономика и бизнес 17 октября, 13:12
Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедурСпорт 17 октября, 13:11
Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в ДагестанеОбщество 17 октября, 13:10
Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия МедведеваЭкономика и бизнес 17 октября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Промоутер американского боксера Пола Малиньяджи Эл Хэймон ведет переговоры с представителями ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о проведении поединка между спортсменами по правилам бокса. Об этом Малиньяджи заявил в интервью FightHype.com.
"Мой промоутер пытается устроить мне бой с Макгрегором, - заявил 36-летний боксер. - Сейчас Эл Хэймон разговаривает с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, так что, если они захотят провести бой, они это сделают".
В августе 2017 года состоялся бой Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мэйуэзер. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
Малиньяджи помогал в подготовке Макгрегора к поединку, однако досрочно покинул лагерь ирландца после публикации фотографии со спарринга, на которой 29-летний боец якобы отправил американца в нокдаун. Сам Малиньяджи заявлял, что упал не от удара, а от толчка.
Малиньяджи был чемпионом мира в первой полусредней (Международная боксерская федерация, IBF, 2007-2008) и полусредней (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, 2012-2013) весовых категориях. Американский боксер завершил карьеру в марте этого года после поражения от британца Сэма Эггингтона.
Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.