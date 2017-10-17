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Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве станет тестовым турниром перед ЧЕ-2018

Спорт
17 октября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве позволит протестировать инфраструктуру в преддверии чемпионата Европы 2018 года. Об этом журналистам заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Этап Гран-при пройдет в столичном дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября. "Мегаспорт" также примет чемпионат Европы, который состоится с 15 по 21 января 2018 года.

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"В Москве в середине января будет проходить чемпионат Европы, на нем будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Южной Корее. [Этап] Гран-при, который проводится в этом году, является тестовым турниром перед чемпионатом Европы, и все сервисы, которые мы можем представить - арена, жилье, транспорт, - соответствует требованиям, которые нам будут предъявляться. Дворец спорта полностью готов, все соответствует требованиям международной федерации, думаю, мы увидим прекрасные выступления", - сказал Коган.

Глава ФФККР Александр Горшков отметил высокий уровень спортсменов, которые примут участие в российском этапе Гран- при. "Нет сомнений, что этап будет организован на самом высоком уровне, как обычно. В этом году в нем примут участие многие сильнейшие фигуристы нашей страны, также приедут несколько сильных иностранных спортсменов. Состав немного отличается от первоначального, потому что некоторые спортсмены снялись, но это не касается наших фигуристов", - заявил он.

В турнире примут участие двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю. Помимо Медведевой, сборную России в женском одиночном катании представят Валерия Михайлова и Елена Радионова. В мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях спортивных пар - Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Бетина Попова и Сергей Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

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