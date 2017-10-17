Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой: стадионы ЧМ-2018 в РФ должны быть введены в строй к концу декабря 2017 года

Спорт
17 октября, 20:09 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, октября. /ТАСС

По словам первого заместителя главы Минстроя Леонида Ставицкого, возведение спортивных арен выходит на завершающую стадию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Строительство стадионов чемпионата мира по футболу входит в завершающую стадию, объекты должны быть сданы к концу декабря текущего года. Об этом заявил во вторник в Калининграде на выездном заседании рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

СПЕЦПРОЕКТ

Высшая степень готовности: восемь месяцев до старта ЧМ-2018 по футболу в России

Насколько готовы к нему стадионы и городская инфраструктура

"Возведение спортивных арен [ЧМ-2018], включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года", - привела пресс- служба слова Ставицкого.

Рабочая группа создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ее цель, как отметил Ставицкий, скоординировать деятельность всех участников строительного процесса.

В заседании, прошедшем в Калининграде, приняли участие представители областных властей, ФАУ "Главгосэкспертиза России", центрального управления Ростехнадзора, ФГУП "Спорт-Ин", генерального подрядчика строительства. Замглавы Минстроя РФ отметил высокую готовность стадиона на острове Октябрьский. "В Калининграде степень готовности стадиона одна из самых высоких среди строящихся арен к ЧМ-2018", - цитирует его пресс-служба правительства области.

Смотрите также
Лионель Месси и Неймар перед матчем аргентинцев и бразильцев в отборочном турнире

Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Как сообщалось ранее, готовность калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу составляет 83%. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест. В марте - апреле будущего года на стадионе планируется провести первые тестовые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль ускорил процедуру депортации претендующих на убежище украинцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама