Минстрой: стадионы ЧМ-2018 в РФ должны быть введены в строй к концу декабря 2017 года

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Строительство стадионов чемпионата мира по футболу входит в завершающую стадию, объекты должны быть сданы к концу декабря текущего года. Об этом заявил во вторник в Калининграде на выездном заседании рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Возведение спортивных арен [ЧМ-2018], включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года", - привела пресс- служба слова Ставицкого.

Рабочая группа создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ее цель, как отметил Ставицкий, скоординировать деятельность всех участников строительного процесса.

В заседании, прошедшем в Калининграде, приняли участие представители областных властей, ФАУ "Главгосэкспертиза России", центрального управления Ростехнадзора, ФГУП "Спорт-Ин", генерального подрядчика строительства. Замглавы Минстроя РФ отметил высокую готовность стадиона на острове Октябрьский. "В Калининграде степень готовности стадиона одна из самых высоких среди строящихся арен к ЧМ-2018", - цитирует его пресс-служба правительства области.

Как сообщалось ранее, готовность калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу составляет 83%. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест. В марте - апреле будущего года на стадионе планируется провести первые тестовые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.